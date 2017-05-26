Учёные предупреждают, что дезодорант вызывает рост раковых клеток

Учёные нашли опасное химическое вещество в синтетическом дезодоранте, которое потенциально несет угрозу здоровью человека. Считается, что оно влияет на гормоны и может вызвать рак.

Доктор Саймон Джексон представляет компанию «Modern Botany», которая занимается разработкой природных дезодорантов. Однако его заинтересовало, почему на рынке так много фирм, которые предоставляют синтетические дезодоранты по очень низкой цене. В итоге в составе многих из них доктор Джексон нашел химический антибактериальный агент, чаще всего триклозан, который с 2017 года был запрещен в США.

Триклозан встречается в мыле, бальзаме, дезодорантах и антиперспирантах. В конечном итоге, вещество оказывает сильное влияние на гормоны, ускоряет рост раковых клеток. Также ученые предупреждают, что триклозан способствует росту резистентных к антибиотикам бактерий в носовой полости и горле.