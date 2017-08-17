В Зоне 51 зафиксировано тестирование инопланетного корабля

Зона 51 в пустыне Невада считается в кругу любителей уфологии едва ли не главным центром связи с инопланетной жизнью. Очередным доказательством этого является наблюдение жителя Лас-Вегаса – тестирование НЛО в этом районе.

Очевидец представил в Сети фото- и видеодоказательство своих слов – странные яркие точки в Зоне 51, как сообщает «Версия.Инфо». Они то пропадали, то резко появлялись, из-за чего интернет-пользователи сделали выводы, что это был новый инопланетный космолёт, который как раз в то время решили протестировать.

Однако, хотя это событие было зафиксировано на камеру, не все придерживаются мнения, что в Зоне 51 пришельцы действительно могли испытывать свой корабль. Критики отмечают, что само существование Зоны 51 не доказано, а яркие точки могли быть песчинками, прилипшими к объективу, либо это и вовсе смонтировано.