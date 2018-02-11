Ученые поняли тайну самой крошечной египетской мумии‍

На портале Университета Западного Онтарио уточняют, что экспонат хранился в одном из британских музеев еще с 1925 года, и все это время ученые думали, что он представляет собой мумию сокола, однако накануне им пришлось изменить свое мнение.

Ученые из Великобритании поняли тайну самой крошечной египетской мумии‍. Примечательно, что это не новый экспонат. О его существовании стало известно еще в первой четверти XX века, однако до недавнего времени считалось, будто это просто мумия сокола. Разбивать ее оболочку не решались, а она не имела открывающейся крышки. Тем не менее, один из профессоров университета догадался просмотреть ее с помощью технологии микрокомпьютерной томографии.

После этого стало ясно, что под картонажем был спрятан ребенок. Его возраст идентифицировали как 23-28-недельный. Ученые предположили, что он был уже рожден мертвым из-за болезни под названием анэнцефалия. Из-за этого у него не было части головного мозга и черепа. Вывод о том, что мумия могла быть соколом сделали из-за характерного рисунка с хищной птицей на оболочке, однако этот миф был развеян.