Команда учёных создала обучающую нейросеть для техники в "умном" доме

Учёные из США, Канады и Словении совместно разработали условную платформу под названием VirtualHome для изучения всех ситуаций, происходящих дома, а также их моделирования без вмешательства разработчиков.

Известно, что платформа содержит в себе нескольких воображаемых персонажей, совершающих последовательные действия, которые присущи обычному человеку. Для создания подобного виртуального продукта была собрана масштабная база данных с детальным описанием обычных действий в быту и создали из проанализированного материала программный код для нейросети, которая анимирует всё описанное в программе.

В итоге выяснилось, что подобный научно-технический подход оказался более эффективным в отличие от других обучающих программ.

Этот метод был разработан для обучения роботизированной домашней техники, которая способна облегчить жизнь хозяев, ведь после работы гораздо лучше приходить в чистоту и порядок, который смогут поддерживать роботы в «умном» доме.