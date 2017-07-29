Строящаяся печь должна будет разогреваться до 150–300 миллионов градусов по Цельсию, а это даже в 10-20 раз выше, чем в ядре Солнца.

Во Франции создадут маленькое Солнце в огромном термоядерном реакторе ITER. Строительство начали на юге страны. Его цели достаточно ясны - овладеть дополнительным мощнейшим источником энергии. На сегодняшний день необходимость в этом велика как никогда. Спрос порождают развивающиеся заводы, быстрые автомобили, новейшие технологии, в том числе по добыче криптовалюты.

Проблема состоит в том, что, как утверждают специалисты, запасы из недр Земли могут закончиться уже в концу XXI века, так что человек обязан искать новые ресурсы, чтобы выжить и сохранить свой вид. За основу "печи", в которой специалисты хотят вырабатывать энергию, будут взяты свойства Солнца, природного термоядерного реактора.

Сейчас для специалистов главное сделать так, чтобы отдача энергии была в разы больше, чем потери при производстве. О безопасности устройства они практически не беспокоятся, так как даже если стенки реактора расплавятся, катастрофы не случится - реакция просто потухнет.