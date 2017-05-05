Уфолог нашел на Марсе НЛО в виде парящей полусферы

Снимок был взят из архивов материала, отснятого марсоходом Opportunity. На них запечатлен странный объект, который, как кажется, находится в подвешенном состоянии.

Уфолог обнаружил на Марсе НЛО в виде парящей полусферы. Свою находку он окрестил аномальным полушарием. Чтобы подробнее показать зрителям то, что эксперт увидел сам, он создал из материалов небольшой видеоролик, на котором показывал объект, то приближая его, то отдаляя. Уфолог заверяет: если хорошо присмотреться, можно увидеть, что похожий на огромный камень предмет просто парит над поверхностью Луны.

К слову, он так и не уточнил, что же именно представляет собой загадочная находка и каким образом она относится к теме НЛО. По его мнению, разгадки на эти вопросы еще нет, однако то, что аномальное полушарие было найдено, приближает человечество к ответам на них.