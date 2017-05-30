Ученые: Секс на Марсе стоит запретить

Бразильские ученые объяснили, почему на Марсе люди не смогут заниматься сексом. Они считают, что это может привести людей на красной планете к смерти.

Илон Маск давно заявлял о том, что намерен приложить руку к построению первого города на Марсе. По его мнению, возможно обеспечить определенный уровень ресурсов и люди смогут продолжать свой род не только на Землей. Однако ученые абсолютно с этим не согласились. Сам полет на Марс в скором времени будет реален благодаря технологическому прогрессу, но есть природные факторы, не позволяющие иметь детей на красной планете. Например то, что уровень радиации на Марсе равен космическому. Согласно данным специалистов, для человека это смертельная доза.

Кроме того, ученые отметили, что из-за непривычной для организма силы тяжести женщины могут начать страдать онкологическими заболеваниями. Это говорит о том, что на красной планете шансы на здоровое потомство очень малы. Ученые считают, что секс на Марсе стоило бы запретить. По этим причинам специалисты подчеркивают, что придется немало потрудиться для того, чтобы защитить человека от природы другой планеты или же попросту изменить построение ДНК.

Напомним, что ранее ученые NASA нашли места на Марсе, где могли бы обитать инопланетяне. По их мнению, скалы возле озер могут дать доказательства того, что на красной планете когда-то была жизнь. К слову, специалисты полагают, что не стоит отрицать тот факт, что в тех местах все еще может кто-то существовать.