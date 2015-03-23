Ученые из Приморья изобрели безопасный и точный стимулятор мозга

Устройство представляет собой шлем для головы, внутри которого поместили техническую базу. Оно действует на основе магнитных импульсов.

Ученые из Приморья изобрели новый безопасный и точный стимулятор мозга. Подробнее об этом рассказал руководитель проекта, доцент департамента фундаментальной медицины ДВФУ Борис Юнг. Он пояснил, что в российской медицине уже используются аналоги такого устройства, однако они имели массу недоработок. К примеру, к их использованию имеется много противопоказаний, а после применения могут происходить побочные эффекты. Помимо этого, они не могли стимулировать глубокие структуры.

Новый стимулятор мозга обладает многими преимуществами. Он совершенно безопасен для пациентов и, что важно, более эффективен в работе. Технологии, которые были в нем применены, позволят докторам проводить более точные и дозированные стимуляции. Благодаря этому открывается возможность тренировать нейроресурсы и даже восстанавливать утраченные функции головного мозга. На разработку изобретения уже выделено несколько патентов, так что его начнут внедрять в российскую медицину уже в относительно скором времени.