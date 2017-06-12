Ученые назвали ТОП-9 животных, которые переживут человечество

Человек – очень хрупкий организм, который в экстремальных условиях может не спастись без посторонней помощи. Но у некоторых животных такой недостаток полностью отсутствует, поэтому учёные называют ТОП-9 видов, которые смогут выжить в любом катаклизме.

Для выживания в экстремальных условиях, прежде всего, необходимо умение контролировать температуру тела и сохранять воду. Поэтому верблюд уверено занимает свое место в ТОП-е благодаря жировому слою в виде горба на спине, который регулирует температуру тела. А сохранять влагу ему помогает большой нос, который задерживает водяной пар во время дыхания.

Если же на Земле не останется солнечной энергии, то выжить смогут рифтии, которые также перерабатывают сероводород и получают из него энергию как из Солнца.

В случае глобального похолодания, в «плюсах» окажется антарктический клыкач – рыба, чья кожа не замерзает благодаря природному «антифризу» в чешуе.

Выживание связано еще и с количеством пищи. Арктика исландика безусловно является рекордсменом – этот моллюск вообще не стареет из-за замедленного метаболизма.

Но это не сравнится с медузой Turritopsis, которая умеет рождаться заново. Если она ранена, то возвращается в полип, начальную стадию развития, из которого снова вырастает здоровая особь.

Кроме того, в ТОП-9 живучих созданий не могли не попасть тараканы, которые способны пережить девятикратную смертельную дозу радиации. Им комфортно даже в зоне ядерного взрыва. В это же время, бделлоидные коловратки умеют воровать чужие ДНК, что позволяет виду выживать уже 80 миллионов лет.