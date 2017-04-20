Учёные: Фитнес-инструкторы редко работают с «толстыми» клиентами

Учёные из университета Кёртина в Австралии выяснили, почему фитнес-инструкторы охотнее работают с клиентами с небольшим избыточным весом, но отказывают или унижают «толстых» людей.

Специалисты выяснили, что инструктор в любом типе спортивных центров склонен обращать внимание и приобщать к занятиям потенциального клиента, избыточный вес которого не сильно мешает ему в жизни. А вот с «толстыми» людьми, то есть теми, кто страдает от ожирения, работать они не спешат. Это происходит потому, что инструктор – тоже человек, и тратить большое количество времени на «проблемного» клиента у него редко хватает мотивации.

Так в ходе экспериментов, результаты которых опубликованы в Body Image, инструкторы всячески открещивались от полных людей, чем наносили урон их самооценке. Но в то же время эти результаты не свидетельствуют об отрицательном отношении к клиенту с избыточным весом. Наоборот, если «толстый» клиент имеет завидную силу духа и желание похудеть, фитнес-инструктор с удовольствием идёт ему навстречу.