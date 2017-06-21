Учёные: Тяжёлым астронавтам сложнее во время полёта в космосе

Специалисты из Американского физиологического общества (APS) рассказали о том, как лишний вес влияет на здоровье астронавта в космосе. Исследование опубликовали в American Journal of Physiology—Regulatory, Integrative and Comparative Physiology.

По данным экспертов, тяжёлым астронавтам хуже из-за проблем со зрением, как сообщает «Версия.Инфо». Микрогравитация в космосе может привести к особому глазному синдрому у некоторых из них. Он предполагает структурные изменения, которые включают отёк диска зрительного нерва, появление хориоидальных складок в кровеносных сосудах и так далее. Это всё существенно ухудшает возможность видеть.

Дело в том, что на Земле вес тканей тела накладывается на другие структуры, включая кости, мышцы и органы, которые создают сжимающую силу, дающую организму полноценно функционировать. Уровень этой силы увеличивается по мере увеличения и массы тела. Во время полёта в космосе взаимодействовать тканям организма становится не с чем. Именно поэтому у астронавтов, вес которых достаточно большой, и проблем гораздо больше.