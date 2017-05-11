Трудящиеся при МГУ специалисты нашли более десяти новых уникальных минералов на склонах вулкана Толбачик. Подробнее об их исследования пишет Mineralogical Magazine.

Российские геологи нашли 13 новых минералов у вулканов Камчатки‍. Природные тела, находящиеся в кристаллическом состоянии, зарождались в окрестностях расселин, выпускающих вулканические газы. Один из исследователей, академик Дмитрий Пущаровский, прокомментировал важное открытие. По его словам, оно действительно представляет невообразимую ценность, так как не только демонстрирует минералы с необычным химическим составом, но и открывает целую площадку для дальнейшего изучения. Благодаря этому вскоре о рудообразовании будет известно намного больше.

Как дополнил Пущаровский, вулканы Камчатки славятся огромным количеством минералов с необычными комбинациями соединений. Ученые уже имеют целую коллекцию из них, которая продолжает пополняться. В их числе такие как цезиодимит и криптохальцит.