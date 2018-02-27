Генетики: 5-7 тысяч лет назад мужчины перебили друг друга в клановых войнах

Ученые из США обнаружили в ДНК жителей Евразии падение генетического разнообразия по мужской линии и предположили масштабную вражду. Свои наблюдения они описали в журнале Nature Communications.

Ранее несколько групп генетиков провели независимые исследования и заметили существенное нарушение соотношения мужской и женской наследственности, произошедшее 5-7 тысяч лет тому назад. Это явление было характерно для Европы, Сибири, Ближнего Востока, Южной и Центральной Азии. Как удалось обнаружить, соотношение отцовских Y-хромосом с материнскими митохондриальными составляло 1:17.

Недавно же этот феномен попытались объяснить сотрудники Стэнфордского университета во главе с Маркусом Фельдманом. Они рассмотрели ряд различных теорий и пришли к выводу, что наиболее вероятной причиной сокращения мужского населения могли стать ожесточенные клановые войны. Ученые предполагают, что воины формировали патрилинейные кланы (родство считается по отцу). В итоге противостояний между группами за важные ресурсы, мужчины перебили друг друга. Тогда как воины оставались преданы своему клану, женщины могли становиться женами представителей других племен и уходить на родину мужей. Маркус Фельдман вместе с коллегами составили математическую модель, которая подтверждает эту гипотезу.