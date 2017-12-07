Британцы первыми напечатали на 3D-принтере роговицу человеческого глаза

Ученые разработали для трехмерной печати органа особые органические чернила на основе стволовых клеток. Результаты экспериментов описаны на сайте Университета Ньюкастла.

Группа британских во главе с профессором Че Конноном первыми придумали способ напечатать человеческую роговицу на 3D-принтере. Они составили вещество из соединительной клетки стромы, взятой из донорской роговицы, полисахарида-альгината и соединительного белка коллагена. Залив полученные чернила в оборудование, биоинженеры получили полноценную роговицу для человеческого глаза уже через 10 минут.

Че Коннон объяснил: именно соединение альгината и коллагена обеспечивают выживание стволовых клеток при создании готового к печати геля. Этот фактор биоинженеры испытывали в рамках прошлого проекта, когда таким же способом неделями хранили органические клетки в упомянутом веществе. В итоге, структура получается достаточно упругой для сохранения формы и достаточно мягкой для использования в 3D-принтерах. Роговицы можно настроить индивидуально под каждого донора. Ожидается, что разработка получит широкое распространение в медицине спустя несколько лет - после серии клинических испытаний.