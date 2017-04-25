Ученые на дне Гранд-Каньона нашли потерпевшее крушение НЛО возрастом 4000 лет

Исследователи выяснили, что корабль пришельцев упал на Землю более 2000 лет назад, кроме того, они установили некоторые данные о внешнем виде инопланетян.

Ученые решили провести раскопки в американском Гранд-Каньоне и наткнулись на корабль пришельцев, возраст которого, по некоторым данным, достигает 4000 тысячи лет. Отмечается, что на дне каньона их ожидал странный корабль, который имеет сферическую форму, кроме того, он был изготовлен из особого металла, обладающего уникальным излучением.

В ходе небольшого исследования специалистам удалось установить, что крушение НЛО произошло более 2000 лет назад, кроме того, они выяснили, что ранее пришельцы были невероятно похожи с древними людьми.

В настоящий момент обнаруженный инопланетный корабль доставили на хранение в секретную базу США.