Никакой романтики: Астронавт МКС показала, как она ходит в туалет «по большому»

Итальянская женщина-астронавт Саманта Кристофоретти приоткрыла любителям космоса самую интимную и «грязную» сторону жизни на МКС. Ходить в туалет «по большому» в невесомости не имеет ничего общего с космической романтикой.

Многие знают о том, что моча астронавтов МКС перерабатывается в питьевую воду. Также СМИ недавно писали о том, что экскременты «жителей» космической станции NASA планирует переработать в корм, или еду. Потому показать, как происходит деликатный процесс, решила астронавт Европейского космического агентства. Саманта Кристофоретти уточнила, что на МКС довольно часто ломаются туалеты и один из самых живучих находится в российской части станции.

Процесс «облегчения» происходит под сопровождение жужжания вакуумной трубы, которая всасывает отходы в специальный контейнер. Как рассказала Кристофоретти, большинство сотрудников МКС всё же брезгуют использовать горловину контейнера как сидение, поэтому предпочитают опорожняться в специальный пакетик, иногда ловя экскременты по кабине, и заталкивать их в общих отходник. Некоторые комментаторы признались, что такая правда отбила у них желание лететь в космос и населять Марс.