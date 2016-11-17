Учёные доказали, что серьезное отношение к жизни не доведет до добра

Британские учёные выяснили, что серьезное отношение к жизни характерно для большинства взрослых. Вместе с этим, многие признаются, что стабильность отнимает у них яркие эмоции и счастье.

Учёные провели масштабный опрос 2000 жителей Британии, чтобы узнать, считают ли они себя «ответственными взрослыми», не способными на неожиданные действия. Половина респондентов призналась, что их отношение к жизни действительно слишком серьезное, что не позволяет им делать неожиданные, спонтанные поступки. Было доказано, что это негативно сказывается на отношениях с другими людьми и на качестве жизни в целом. Например, боязнь неожиданных решений и ошибок приводит к тому, что тысячи взрослых не могут подойти познакомиться на улице, найти возможности увидеться с друзьями.

Поиск подходящего хобби для «серьезного взрослого» превращается в невыполнимый квест. Во-первых, те, кто слишком ответственно подходят к работе, не могут найти время для увлечения. Во-вторых, выбрать что-то подходящее тоже тяжело, ведь человек будет находиться в постоянных сомнениях.

Сожаления составляют большую часть мыслей чересчур серьезных людей. Одни жалеют, что не открыли бизнес, другие постоянно сомневаются в принятых решениях. Ученые уверяют, что если не добавить в жизнь новые неожиданные краски, то такой настрой не доведет до добра.