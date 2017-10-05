Учёные: Успеваемость в школе зависит от способности учителей побуждать к лидерству

Учёные из Университета Вандербильта в Теннесси изучили поведение учителей в школах штата в период 2011-2015 годов. По словам ведущего автора Джейсона А. Гриссома, так удалось определить принцип повышения успеваемости. Исследование представили на официальном сайте Университета Вандербильта.

Специалисты заявили, что успеваемость зависит от умения учителей пробуждать амбиции у учеников, как сообщает «Версия.Инфо». Если преподаватель сможет открыть у школьника способности к лидерству, то последний начнёт гораздо больше стараться и станет получать высокие оценки.

Также для успеваемости важен авторитет директора в школе и его умение выделять профессионалов. Если руководство учебного заведения трезво относится к своим работникам, не оставляя кого-то только по личным причинам или из жалости, то это отразится и на оценках. Учителя, выделяемые директором только за профессионализм, могут лучше побуждать подопечных стараться на уроках.