Учёные обнаружили различие между иммунными клетками

Учёные из Университета Южной Калифорнии изучили иммунные клетки в костном мозге мышей. По словам ведущего автора Лизы Нгуен, это дало возможность обнаружить очень важную деталь. Исследование представили в журнале EMBO Reports.

Специалисты обнаружили существенное различие между отдельными образцами изучаемого материала. Оказалось, что некоторые из иммунных клеток могут вообще не выполнять свою функцию, тогда как другие это компенсируют полностью, заполняя тот участок, который нужен, как сообщает «Версия.Инфо». Для создания меток отслеживания, к каждой иммунной клетке добавили уникальный фрагмент генетического кода. Когда производилась кровь, он передавался потомству клетки, включающем в себя два типа – В и Т.

Чтобы проверить, как воздействовали такие «меченые», учёные провели трансплантацию костного мозга у мышей. Животные получали комбинацию нормальных клеток вместе с теми, где была генетическая мутация – возможность производить только один тип. Так и оказалось, что между иммунными клетками существует взаимосвязь. «Нормальные» компенсировали слабую работу тех, что были с генетической мутацией.