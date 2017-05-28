Ученые засняли процесс брачных игр дальневосточных леопардов

Ученым удалось заснять весь процесс брачных игр самки Тайги и самца Тайфуна из заповедника "Тигровая падь". Примечательно, что ранее дальневосточные леопарды всячески избегали фотоловушек и никогда не попадались.

Приморские ученые похвастались тем, что им удалось заснять полностью весь процесс спаривания дальневосточных леопардов, начиная от брачных игр и заканчивая любовными утехами. Отмечается, что леопарды встретились в центре нацпарка и тут же понравились друг другу. Тайга всячески кувыркалась и завлекала самца, демонстрируя, что она настроена дружелюбно и готова к спариванию, пока Тайфун спокойно оценивал партнершу. В итоге он принял решение ответить взаимностью на заигрывания Тайги и процесс спаривания начался.

Примечательно, что Тайфун в текущем году уже имел сексуальную связь с несколькими самками, одна из которых уже окотилась. Теперь его выбор пал и на Тайгу, которая получила популярность после того, как имя ей выбирали в социальной сети. Отмечается, что Тайфун мог стать первым половым партнером Тайги, так как она довольно молода.