На закате камеры МКС сняли у Земли огромный НЛО

27 мая оборудование Международной космической станции зафиксировало в космосе неизвестный объект внушительных размеров. Уфологи разместили видеозапись происшествия на Youtube.

По данным экспертов, камеры сняли НЛО на закате Солнца, когда МКС переходила на неосвещенную сторону Земли. Огромный сферический предмет появляется в поле зрения оптики и зависает над планетой. Он отчетливо светится и будто меняет свою форму со временем.

Исследователи инопланетных явлений тут же предположили, что к Земле в очередной раз прилетел огромный корабль пришельцев, который остановился для исследования. Скептически настроенные пользователи не увидели в случившемся признаков инопланетной активности. Они предположили, что явление появилось на записях камер МКС из-за неполадок оборудования или солнечного блика.