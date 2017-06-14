Химики создали из черной смородины стойкую природную краску

Ученые из Великобритании научились создавать экологически безопасное средство для волос из ягодного жмыха. Свое достижение они описали в издании Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Многие вещества в синтетических красках для волос являются токсичными или канцерогенами. Группа сотрудников Лидского университета во главе с Ричардом Блэкбёрном решили использовать не ароматические амины, а природные пигменты антоцианы. Именно они окрашивают растительность в красный синий или фиолетовый цвет. Химики выяснили, что антоцианы совершенно безопасны для организма и при этом могут хорошо соединяться с белками.

Перед учеными оставалась проблема добывания пигментов из растительного сырья. Анилины сильно реагируют на окружающую среду. Однако британцы нашли весьма доступный и надежный источник этого вещества - жмых черной смородины. Они взяли выдавленную кожуру и косточки ягод и экстрактировали из них антоцианы. Спектрометрические тесты показали, что они могут хорошо впитываться в волосы. Затем они создали несколько типов краски с разной насыщенностью фиолетового цвета, нанесли их на опытные локоны и испытали, промыв шампунем. Спустя 12 циклов мытья смылось только 10% краски.

Исследователи в своей статье отметили, что в мире мало пигментов, окрашивающих в синий. Большая часть из них возникает из-за структуры ионов металлов. Однако же пигменты из жмыха смородины придают синий цвет благодаря ароматическим компонентам в молекулах. Таким образом, ученые создали качественную краску из пищевых отходов.

Химики также пытались выделить подобные вещества из винограда. Однако их было слишком мало для создания краски.