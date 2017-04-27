Ученые узнали, какие чувства испытывают женщины, зарабатывающие больше мужа

Как выяснилось, чаще всего женщины, которые зарабатывают больше своего мужа, испытывают чувство вины, стыда и обеспокоенность. О проведенном исследование рассказали специалисты из Чикагского университета, после чего оно вызвало бурные обсуждения в соцсетях.

Напомним, что данное исследование специалисты провели еще в 2015 году, однако только недавно его опубликовали на сайте CNBC, после чего пользователи соцсетей начали обсуждать тему заработка супругов и его влияние на отношения в семье.

Исследование говорит о том, что в США более 38% женщин зарабатывают гораздо больше своих мужей, а в браках, где жена в год получала на 5 тысяч долларов больше супруга, увеличивался риск развода. Пользователи были шокированы таким исследование и затеяли спор на тему материального достатка и отношений.

Большая часть пользователей высказалась за то, что нужно подбирать себе партнера, который соответствует уровню дохода человека. Они также отмечали, что уровень дохода никак не влияет на ценность человека, как личности. Многие также сошлись во мнении, что в браке важна любовь и взаимоуважение, а сколько зарабатывает партнер вовсе не играет роли.

Другие отметили, что у супругов должен быть общий семейный бюджет, тогда вопросов о разводах и о том, кто больше зарабатывает, подниматься не будет.