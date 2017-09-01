Искусственный интеллект начнет распознавать личность человека по его походке

Такой метод ученые из Манчестерского университета предлагают использовать в аэропортах при проверке пассажиров. Технология SfootBD, опираясь на работу ИИ, ищет закономерности в движениях людей и распознает их личности с фантастической точностью.

Разработкой технологии занималась группа ученых из США и Испании, которая работает на базе Манчестерского университета. Система получила название SfootBD. В основе специальной методики, позволяющей распознавать личность людей по их походке, лежит специальное напольное покрытие. Предполагается, что технологию можно применять для идентификации личности в аэропорту. Помимо этого, ученые работают еще и над тем, чтобы система могла распознавать нейродегенеративыне заболевания.

Человек, идущий по покрытию с технологией распознавания походки, непроизвольно оставляет после себя «след», который система крайне быстро успевает анализировать. Точность распознавания достигает 99,3%.

По словам ученых, каждый человек имеет 24 фактора походки, вместе они создают неповторимую манеру шага. Анализ походки может быть также эффективен, как и сканирование отпечатков пальцев, утверждают специалисты. Ученым уже удалось собрать базу походок, в которых отражаются данные о 127 разных людях. Для сбора данных понадобились вмонтированные в пол сенсоры и камеры с высоким разрешением.