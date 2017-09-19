Ученые: Мозг начинает "пожирать" себя из-за недостатка сна

Более подробно об этом исследование говорится в одном из последних материалов на портале Science Alert. Также там приводятся данные по проведенному по теме эксперименту с млекопитающими.

Ученые из Политехнического университета в Марче, базирующегося в Италии, провели эксперимент, в ходе которого смогли доказать одну из опасностей недостатка сна. По их словам, это обстоятельство может подтолкнуть мозг, чтобы он начал сам себя "пожирать".

Заграничные специалисты поясняют, что в то время, когда человек должен находиться в состоянии сна, этот важный орган начинает производить очистку токсических продуктов. Если же организм не погружается в состояние покоя, он все равно как по плану продолжает избавляться от результатов нейронной активности. В результате этого погибает много синаптических связей.

Понять этот процесс ученым удалось благодаря наблюдению за четырьмя группами млекопитающих. Каждая из них на протяжении пяти дней отводила сну определенное количество часов, а одна не спала вовсе. Именно у этой группы мог буквально "пожирал" нейронные соединения. По мнению специалистов, у людей такой процесс может привести к болезни Альцгеймера.