Археологи нашли на раскопках Помпеи останки погибшего при извержении Везувия мужчины

Археологи провели раскопки на территории уничтоженного древнеримского города Помпей и наткнулись на удивительную находку. Так, им удалось найти останки мужчины, погибшего под кипящей лавой.

Как сообщаются, археологи занимались раскопками и обнаружили тело 35-летнего жителя Помпей, который погиб во время извержения вулкана Везувий в 79 году до нашей эры. Примечательно, что его останки неплохо сохранились благодаря пеплу и слою грязи, потому исследователям удалось установить точный возраст погибшего.

Также специалисты смогли восстановить картину произошедшего в день гибели жителя Помпей. Они предположили, что в момент извержения Везувия мужчина находился на улице, а проблемы с ногой не позволили ему быстро передвигаться и он погиб под кипящей лавой. Кроме того, именно по этой причине он не смог покинуть Помпеи во время катастрофы.

Примечательно, что ученые уже не первый раз находят тела жертв извержения Везувия. Все они были найдены в тех позах, в которых их застала катастрофа, а также неплохо сохранились под толстым слоем пепла.