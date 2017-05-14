Самое старое дерево Европы‍ было обнаружено в Италии

До сих пор ученые считали, что самое старое дерево Европы - это сосна вида Pinus heldreichii, которой на данный момент 1075 лет. Примечательно, что открытое ими дерево принадлежит к тому же виду, передает агентство Ecology.

Самое старое дерево Европы‍ накануне было обнаружено в Италии. О нем миру рассказали исследователи из Тосканского университета. По их данным, сосна вида Pinus heldreichii растет на Земле уже около 1230 лет и продолжает пускать новые побеги. Ученые обращают особое внимание на то, что ее возраст высчитан практически без погрешностей. Для того, чтобы это сделать, они произвели радиоуглеродное датирование образцов корней.

Таким образом, специалисты делают вывод, что дерево пережило несколько серьезных перепадов температуры на планете, однако несмотря на это продолжало расти. В научных кругах и дальше будут исследовать ее образцы, чтобы выяснить, каким образом глобальное потепление, прогнозы на которое уже неоднократно звучали ранее, может повлиять на современные леса.