Ученые: Молоко из тараканов полезнее коровьего

О новом исследовании ученых подробнее сообщает новостное агентство The Mirror. По его данным, в будущем напиток может приобрести большую популярность во всем мире.

Ученые из Индии разработали концепцию так называемого молока из тараканов. Название вполне оправдывает состав напитка, так как для его производства используют находящиеся в их средней кишке белковые кристаллы. Специалисты уверенно заявляют, что такой вид молока намного полезнее коровьего. По их данным, доля полезных веществ в нем в четыре раза превышает по количеству количество тех, что содержатся в молоке коровы.

Источник добавляет, что подобный продукт уже производится в некоторых африканских странах, однако в нем присутствует порошок из насекомых, который делает его более питательным. Индийские специалисты утверждают, что их продукт еще более насыщенный и даже может в определенных случаях заменять прием пищи, так как имеет в составе жиры, протеин и сахар.