Ученые: Белок продлит жизнь людям с больным сердцем

Пожилые люди часто употребляют не так много белка, а их организм не усваивает его в полной мере, так что специалисты советуют увеличить его количество в рационе для лучшего эффекта.

Ученые из Университета Гронингена, базирующегося в Нидерландах, доказали, что белок способен продлить жизнь людям с больным сердцем. В доказательство своей теории они приводят данные эксперимента, который провели с участием двух тысяч пожилых европейцев. Все добровольцы опыта были жертвами сердечной недостаточности. Над нами наблюдали в течении двух лет, регулярно забирая у них анализ мочи, чтобы выяснить количество белка в рационе.

Эксперты резюмируют, что треть людей, которые употребляли слишком мало белка в сутки, умерли в течение долгосрочного эксперимента. Они употребляли менее 40 граммов протеина, что негативно сказалось на их болезни. В свою очередь, те, что употреблял около 70 граммов белка, имели достаточно его в организме, чтобы поддерживать строительство мышц и сохранять сердце здоровым.