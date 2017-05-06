Ученые NASA нашли места на Марсе, где могут обитать инопланетяне

Исследователи NASA в результате многих лет поисков обнаружили несколько уникальных мест на Марсе, где теоретически могут обитать настоящие инопланетяне. Сообщается, что астронавты уже готовятся посетить тайные места Красной планеты.

Ученые из США говорят, что скалы Марса, найденные вблизи участков древних озер на Красной планете, могут иметь важное доказательство того, что там когда-то существовала жизнь. Однако специалист Шон МакМэхон не отрицает, что недалеко от данных скал все ещё могут обитать инопланетные существа.

В породах и глине, которую исследователи обнаружили возле марсианских скал, обнаружили живые микробы, которые доказывают теорию, что жизнь на Марсе все-таки существует. Исследователи также отметили, что скалы на Марсе лучше сохранены, чем скалы того же возраста на Земле. Это связано с тем, что на Марсе нет тектонических плит, которые могут разрушить окаменелости.