В небе над Оклахома-Сити заметили медленно проплывающий НЛО

Еще один корабль пришельцев заметили в небе над Оклахома-Сити буквально через несколько дней после того, как над Нью-Йорком пронеслись НЛО в виде пирамиды. Пользователи соцсетей шокированы тем, что инопланетяне зачастили с визитами на Землю.

Как стало известно, 23 мая жители Оклахома-Сити в небе над городом засняли странный белый объект, который медленно передвигался. Очевидцы сообщают, что НЛО довольно аккуратно передвигался и старался не попадать на свет, однако с чем это связано уфологам еще предстоит выяснить. Видеоролик появился на популярном видеохостинге и сразу же попался на глаза уфологам, которые теперь занимаются его изучением.

Пользователи социальных сетей разделились на два лагеря, один из которых полностью убежден в том, что на видео засняли летающий корабль пришельцев, другие же напротив, в этом усомнились. Скептики заявляют о том, что очевидец просто заснял на видео дрон или пролетающий самолет, а больше похоже на то, что это просто блики на стекле автомобиля.