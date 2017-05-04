Теперь видео с ним активно обсуждают в сети. Комментаторы разделились: кто-то считает, что странный объект может являться призраком, другие же думают, что так быстро передвигаются пришельцы с помощью своих новых технологий.

На камеру ночного наблюдения попало мистическое явление‍. Видео с ним моментально привлекло к себе уфологов, которые поспешили заявить об очередном доказательстве существования НЛО. Ролик запечатлел, как что-то странное и светящееся быстро передвигается вверх и вниз. Специалисты считают, что именно эти технологии делают инопланетян незаметными для людского глаза, однако объектив смог поймать изображение.

Тем не менее, не все поверили в мистическое происхождение явления и предоставили свои версии того, что произошло на самом деле. Так, один из комментаторов написал, что и сам часто удивляется при просмотре записей со своих камер наблюдения. По его словам, когда по объективу ползет паук, это выглядит как "вторжение мутантов". Автор комментария считает, что огни ночного видения привлекают насекомых, которые из-за близкого расстояния увеличиваются в размерах, и получается весьма странное зрелище.