Кофе с утра может заменить быстрая ходьба по лестнице - Ученые

В последнее время у многих людей выявляют противопоказания к употреблению кофе, однако группа ученых из США смогла найти альтернативу для того, чтобы получить прилив бодрости. В своем труде они приводят данные по эксперименту со студентами.

Специалисты из университета, базирующегося в штате Джорджия, решили выяснить, можно ли найти замену утреннему кофе, который многие люди употребляют, чтобы прогнать сон и почувствовать прилив сил. Такой способ довольно распространен, однако не секрет, что некоторым людям этот напиток противопоказан в связи с состоянием здоровья, а другие же пьют его натощак, что тоже очень вредно.

Американские ученые провели эксперимент с участием студентов, которые в среднем не спят более шести с половиной часов в сутки. Их разделили по группам, и каждой из них с утра давали плацебо, газированную воду, кофеинсодержащие таблетки, а остальные же должны были с утра за десять минут пройти 30 этажей. Исследование показало, что ходьба по лестнице, которая есть физической активностью, дала студентам ощутимый результат, сравнимый с принятием 50 мг кофеина. Студенты же, которые принимали все из вышеперечисленного, не почувствовали на себе никакого результата.