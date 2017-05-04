В Киеве случайно нашли древнеегипетские мумии и расписные саркофаги

В Киеве удалось случайно обнаружить две древние мумии Египта и египетские саркофаги, которые попали в Украину еще на рубеже ХІХ-ХХ веков. Об этом в понедельник, 28 мая, сообщили в Министерстве культуры Украины.

Как сообщает пресс-служба украинского Минкульта, обнаруженные артефакты в течение нескольких десятилетий были спрятаны в фондохранилище Киево-Печерского заповедника, а нашли их только в 2017 году. Тогда во время ревизии археолог Сергей Пивоваров и наткнулся на самую настоящую древнеегипетскую мумию.

По словам представителей пресс-службы, изначально экспонаты были отправлены на хранение в Церковно-археологический музей, а затем их перенесли в Музей атеизма, который на тот момент находился в Киево-Печерской лавре. Там об артефактах благополучно забыли и нашли только во время ревизии в прошлом году.

Теперь же, как сообщает Минкульт, в Украине имеется небольшая коллекция артефактов Древнего Египта, которая состоит из двух расписных саркофагов, мумий и нескольких канопов, в которые ранее помещали внутренние органы во время погребения.