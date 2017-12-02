Досмотрев окончание эфира, уфологи из США в один голос заявили: от зрителей скрывают некую "таинственную планету". По их мнение, в кадр попал отнюдь не спутник Земли Луна.

Крупное космическое агентство NASA прервало прямой эфир с МКС, чтобы не показывать странное небесное тело. Такое мнение выразили американские уфологи сразу после окончания видеотрансляции. Пересматривая кадры с камер МКС, они увидели на них неизвестный объект, похожий на целую планету. Специалисты даже предположили, что это мог быть "двойник" Земли.

Пока они ожидают официальных объяснений произошедшего от представителей NASA, его прокомментировали другие астрономы. По их мнению, светлое пятно на полотне космического пространства на самом деле могло быть обычным бликом от камеры. Возможно, с оборудованием произошли неполадки, чем и был вызван обрыв прямого эфира.