Ученые: На самом деле чай для похудения бесполезен

Ученые из США выяснили, что на самом деле чай для похудения бесполезен. Его популярность обусловлена лишь тем, что он помогает производителям без особых затрат наживаться на доверчивых покупателях.

Специалисты из Университета общественного здоровья и профилактической медицины провели исследование относительно того, насколько сильным является эффект от чаев для похудения. В последнее время они приобрели достаточно широкую популярность, хотя их цена обычно достаточно превышает цену обычного напитка такого типа.

Группа ученых под предводительством профессора Кена Харви провела исследование, которое ясно показало, что чай не способен снизить вес человека. По его словам, добиться эффекта возможно лишь в совокупности с физическими нагрузками, а также правильным питанием с созданием дефицита калорий. Тем не менее, таких же результатов человек может добиться и без чая, следуя подобным предписаниям. По этой причине ученые объявили чай для похудения бесполезным. На деньги, которые худеющий собирался потратить на этот продукт, они советуют купить побольше овощей и фруктов.