Лингвисты говорят, что люди и пришельцы смогут понять друг друга

Знаменитый ученый-лингвист Ноам Хомский сделал сенсационное заявление. Дело в том, что специалист считает, что люди и пришельцы без проблем смогут найти общий язык если когда-нибудь встретятся.

На протяжении длительного времени ученые пытались найти ответ на вопрос - если бы люди когда-либо встретились с инопланетянами, они смогли бы общаться с представителями внеземной расы? По мнению опытного лингвиста Ноама Хомского ответ является положительным. Ученый считает, что на подсознательном уровне люди и гуманоиды смогут интуитивно понимать язык друг друга.

Автор исследования утверждает, что человеческие языки имеют физические и биологические ограничения, некоторые из них основаны на физике, поэтому следует, что внеземные языки будут ограничены одними и теми же законами физики, говорят лингвисты. Данная теория является «радикальным сдвигом» для ученых, работающих в этой области, которые отправляли в космос сообщения, основываясь на математике.