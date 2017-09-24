Ученые нашли еще несколько сценариев исчезновения человечества

Ученые проработали еще несколько вероятных сценариев исчезновения всего человечества. Как оказалось, самую большую опасность на для всего живого на Земле представляют человеческая глупость и вымирание растений.

Американские ученые озабочены вопросом исчезновения человечества и прорабатывают все возможные сценарии гибели всего живого на Земле. Как выяснилось, не только астероиды, блуждающие звезды и пришельцы представляют угрозу для людей, существуют и весьма более опасные причины гибели человечества.

Как рассказали специалисты, со временем на Земле могут полностью исчезнуть все растения, их вымирание приведет к тому, что планета полностью будет лишена кислорода. Благодаря растениям запас кислорода восполняется, а их вымирание грозит тем, что углекислый газ полностью вытеснит кислород и через несколько десятков лет все живое на Земле погибнет от удушья.

Кроме того, исследователи отметили и такой фактор, как человеческая глупость. Ученые рассказали о том, что ежегодно средний уровень человеческого интеллекта снижается, из-за этого люди начинают перекладывать большую часть процессов на разработанные ими приборы, который в будущем могут восстать и уничтожить Землю.