Учёные: Нельзя сажать семью по разным концам самолёта

Британские учёные представили доказательства того, что посадка представителей одной семейной ячейки является опасной для каждого пассажира авиарейса, особенно в условиях нахождения в турбулентной зоне при наличии панических настроений в салоне лайнера.

В этом случае пассажиры потратят много лишнего времени в поисках своих родных и сея дополнительную панику и смятение, что чревато травмами и летальным исходом вследствие затаптывания толпой.

Также аналитики выступают за введение инициативы запрета для авиакомпаний о взыскании дополнительного сбора за рассадку всей семьи рядом друг к другу, так как это не является законной мерой. Они также заявили, что дети и подростки должны находиться возле взрослого, а даже если без разделения посадка невозможна, то между взрослым и ребёнком должен находиться максимум один проход.

Имеется ещё один вариант размещения – дети могут сесть на ряд спереди или сзади от сопровождающего взрослого.