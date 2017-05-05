Учёные рассказали, почему мясо в пробирке станет заменой натуральному

Мясо в пробирке, то есть выращенное в условия лаборатории и крупного нескотоводческого предприятия, однажды заменит на столе человека натуральный продукт животного происхождения. Учёные Ханна Туомисто и Авит Рой отмечают полезность такой замены.

Сегодня выращивание и хранение натурального мяса является большой проблемой как для экономики и энергетики стран, так и для планеты в целом. В первую очередь, скотоводческие предприятия ответственны за 14,5% всех выделяемых газов, создающих парниковый эффект. А количество требуемых холодильников для хранения продукта только усугубляет эту проблему.

«ХотГео» пишет, что технология создания искусственного мяса позволит сэкономить на холодильных и морозильных устройствах, а цена на него будет даже ниже, чем на натуральное. Кроме того, оно не будет содержать вредных жиров и кислот, а только растительные питательные элементы. Хотя в этом кроется главная проблема. Сегодня планета столкнулась с проблемой засухи. Реки высыхают, содержать средние фермерские хозяйства становится трудно, а для крупных полей под посев воды может однажды просто не быть.