Ученые запретили пить горячие напитки во время болезни

Как оказалось, многие действия людей во время простуды могут только навредить организму, а не помочь выздороветь. Исследователи отметили, что к таким вредным привычкам относится горячие напитки.

В ходе проведенного исследования ученые установили, что при простуде крайне нежелательно пить горячие напитки. По словам специалистов, такой способ лечения только приводит к раздражению слизистой рта и горла, а также вовсе не позволят справиться с болезнью как можно быстрее.

Для скорейшего выздоровления медики рекомендуют выпивать не менее трех литров жидкости в день, включая теплую воду, отвары различных трав, а также немного остывший бульон. Ученые отметили, что такой способ лечения позволит как можно скорее вывести из организма токсические вещества. Также исследователи рассказали о том, что во время болезни мед нужно есть с ложки, а не разбавлять в чае или молоко, при этом горячими напитками запивать его тоже не стоит.

Также нельзя есть цитрусовые, так как витамин С усваивается только в здоровом организме. Можно добавлять в чай листья малины, а также при ангине употреблять подтаявшее мороженое, чтобы закалить миндалины.