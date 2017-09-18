Ученые: Блуждающая звезда столкнется с Солнечной системой раньше, чем ожидалось

Ранее ученые полагали, что блуждающая звезда Gliese 710 налетит на Солнечную систему и спровоцирует катастрофу и это произойдет более чем через миллион лет, однако последние расчеты показали, что дата изменилась. Так, теперь человечеству грозит серьезная опасность.

Как известно, научный мир озабочен Gliese 710 еще с 1996 года. Тогда ученые заявляли, что столкновения произойдет обязательно, однако точных дат не называли. В 2016 году удалось выяснить, что это может случится через 1,35 миллионов лет, однако еще одно исследование показало обратное.

Так, в мае текущего года астрономы еще раз решили проверить точность исследований двухлетней давности и отметили, что Gliese 710 движется все в том же направлении, однако дата ее столкновения с Солнечной системой может существенно поменяться. Исследователям удалось выяснить, что это произойдет раньше на несколько десятков тысяч лет и она пройдет гораздо ближе к Солнечной системе.

Астрономы вычислили, что Gliese 710 будет проходить в 4 303 астрономических единицах от Земли и несмотря на то, что это не слишком близко, Солнечной системе она может нанести непоправимый вред. Исследователи пока не смогли выяснить, грозит ли столкновение Gliese 710 с Солнечной системой человечеству смертельной опасностью, однако полагают, что жизнь на Земле после этого существенно изменится.