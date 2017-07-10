Исследователи сообщили время первого снегопада и продемонстрировали древнюю карту планеты

Илья Биндеман и его коллеги из Университета Орегона продемонстрировали карту строения планеты Земли более 2,5 миллиардов лет назад. Также учёные сообщили время и предпосылки первого снегопада.

Стало известно, что первые участки суши оказались над поверхностью воды более 2,5 миллиардов лет назад. С появлением суши на планете стали происходить изменения, связанные с биологическими и природными процессами. Так, благодаря этому, солнечные лучи катализировали эволюцию микроорганизмов, которые ранее находились в воде.

Также это повлияло и на температуру. Из-за того, что планета стала отображать солнечный свет, температура воздуха понизилась, что стало причиной первого снегопада на Земле, так как ранее температура Земли была выше как минимум на десять градусов. А суша, впитывая углекислый газ из атмосферы, приняла активное участие в изменение погодных условий на планете.

Данную информацию исследователи получили из древних пород планеты, после чего они продемонстрировали древнюю карту Земли.