Учёные рассказали, как распознать болезнь Альцгеймера по глазам

Исследование, курируемое Университетом Квинс в Белфасте, Северная Ирландия, показало учёным, каким образом глаза человека могут рассказать о деменции.

Учёные давно не спорят о том, что глаза человека являются зеркалом его внутреннего мира. По глазам, и области вокруг них, можно узнать о болезнях сердца, мозга, печени и других органов. Так по глазам можно распознать развитие самой популярной формы деменции – болезни Альцгеймера.

Для этого необходимо следить за первичными симптомами заболевания: постоянной забывчивостью даже используемой и важной информации, чувством потерянности в знакомых местах и другими признаками. Если родные пациента заметили эти «сигналы», следует провести сканирование сетчатки глаза. В ходе нового исследования выяснилось, что при болезни Альцгеймера на сетчатке образовываются жёлтые точки. С ухудшением состояния пациента этих точек становится всё больше. Но если они обнаружены на начальном этапе, с заболеванием можно начать бороться.