Ученые отыскали в Бразилии новый вид травоядных динозавров

Бразильские палеонтологи открыли для науки неизвестных ранее ящеров, обитавших на Земле порядка 230 миллионов лет назад. 25 мая открытие осветила местное издание Estadao.

Журналисты пишут, что останки рептилии удалось обнаружить ещё в 2007 году. После длительного исследования ученые классифицировали динозавра и присвоили ему название Bagualosaurus agudoensis. Видовое имя посвящено муниципалитету Агуду, где исследователям и удалось отыскать кости.

Подробнее о динозавре поведала Флавиу Претту, палеолонтолог из Федерального штата Санта-Мария. По её словам, Bagualosaurus agudoensis вырастали до 2,5 метров в высоту и были травоядными. С огромной вероятностью на это указывает форма зубов и строение челюстей. При этом динозавр является одним из самых древних существ, ныне известных науке.

Ученые подчеркивают: останки Bagualosaurus agudoensis датируются триасовым периодом мезозойской эры (примерно 250-199 миллионов лет до нашей эры). Палеонтологам редко удается отыскать представителей этого времени. Однако семь таких динозавров были найдены в южном штате Бразилии - Риу-Гранди-ду-Сул. Эксперты считают, что они происходят именно из этого региона. Помимо Бразилии, биологические артефакты триасового периода были также найдены в Аргентине.