Уфологи засекли у Солнца гигантский флот НЛО в 350 тысяч километров

22 мая космические аппараты NASA засекли рядом с нашей звездой очень скопление крупных объектов, которые могут быть космическими кораблями пришельцев. Свои наблюдения исследователи отразили на канале в Youtube.

Уфологи заметили НЛО, когда изучали снимки Солнца с космических телескопов SOHO STEREO, LASCO C2, LASCO C3. На снимках видно, что рядом со светилом располагается целый флот неизвестных объектов. Исследователи обращают внимание, что НЛО отличаются размерами, формой, цветовыми оттенками и положением относительно Солнца. При этом все из них являются материальными. Флот предполагаемых инопланетных суден занимает порядка 350 тысяч километров.





Авторы ролика предупредили заявления скептиков о том, что НЛО могли возникнуть из-за частиц на линзах оптических устройств, "битых" пикселей или пролетающих мимо метеоритов. Вектор движения некоторый объектов свидетельствует об их существовании в материальном мире. Более того, некоторые "корабли" окружает таинственный ореол, напоминающий энергетическое поле.