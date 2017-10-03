Ученые поняли несколько фраз на языке шимпанзе

По словам немецких специалистов, данный вид приматов использует протяжное "hoo" с произношением в разных интонациях, чтобы иметь с сородичами связь.

Ученые из Германии поняли несколько фраз на языке шимпанзе. Они провели исследование того, какие звуки повторяют эти обезьяны и какие действия после этого выполняют. По итогам специалисты пришли к выводу, что они имеют довольно примитивный язык, который можно расшифровать.

Так, ученые из Института эволюционной антропологии имени Макса Планка утверждают, что чаще всего шимпанзе держат связь с помощью возгласа "hoo". Произнося его с разной интонацией, эти животные заявляют, что готовы отдыхать, испытывают тревогу, либо же зовут сородичей путешествовать.

Общение у обезьян играет важную роль, так как зачастую они теряют друг друга из вида из-за крон деревьев или других препятствий. Тем не менее, с помощью такого небольшого словарного запаса они остаются сплоченными.