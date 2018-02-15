Ученые будут убивать раковые клетки с помощью графена

К выводу, что графен может помочь в борьбе с раковыми клетками, пришли ученые из штата Калифорния. Они решили испробовать действие двухмерной аллотропной модификации углерода, которая уже показала себя полезной во многих других областях.

Открытие учеными удивительных свойств графена положило начало их целенаправленным исследованиям на тему того, в каких областях человеческой жизни их можно применить. На сегодняшний день ведется много разговоров на тему того, каким образом можно внедрить его в производство спутников и самолетов, транзисторов, датчиков, а также других технологий. Накануне же ученые из США заявили, что с помощью графена они намеренны научиться убивать раковые клетки.

Профессор калифорнийского университета Алекс Савченко объясняет, что вместе с командой он намерен использовать свойство высокой чувствительности данного наноматериала к свету. Они хотят попробовать разместить его клетки в организме и заставлять их двигаться, таким образом создавая поток электрической стимуляции у раковых клеток. Пока что по поводу такого способа борьбы с раком ведутся дискуссии, однако американские ученые уверенны в его перспективности.