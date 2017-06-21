Ученые: через 20 лет на земной орбите появится мегаполис

Такое предположение выдвинул член Британского межпланетного общества Джерри Стоун, который считает, что расселение жителей Земли является наиболее благоприятным вариантом по спасению человечества. Для создания орбитального мегаполиса ученые занялись разработкой поля искусственной гравитации.

Как рассказывает Джерри Стоун, строительство мегаполиса, который будет располагаться на орбите Земли, является одной из целью проекта по созданию космического корабля. Предполагается, что корабль станет неким городом, который смогут заселить людьми.

На создание такого корабля-мегаполиса, считает Стоун, может уйти порядка 20 лет. Расселение землян по орбите планеты является более пригодным и вероятным способом продлить их жизнь и спасти от гибели. Ведь в космическом пространстве, за пределами земной орбиты, строить города и искать варианты для выживания людей гораздо сложнее.

В мегаполисе на орбите, уверяет Стоун, будет все, что необходимо человеку. Энергию город будет получать через солнечный панели, которые размесят на поверхности Земли. Для создания такого города нужно разработать искусственное гравитационное поле, чем сейчас и начали заниматься ученые. Предполагается, что корабль, который станет мегаполисом, будет иметь форму цилиндра.