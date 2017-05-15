Интеллектуальные способности могут повыситься благодаря лестным ягодам

Известно, что человеческий мозг получает питательные вещества в виде переработанной глюкозы, поэтому ему требуются продукты, которые содержат больше витаминов и углеводов. Американские ученые провели эксперимент для того, чтобы выяснить какие же продукты питания смогут больше всего помочь в развитии умственных способностей и при этом являются совершенно безвредными.

В ходе проведенных расследований в области здравоохранения ученые пришли к выводу, что наиболее продуктивной пищей для развития умственных способностей являются лесные ягоды. В частности, больше всего проявила себя клюква, которая содержит в себе большое количество антиоксидантов. Именно они и способствуют развитию интеллекта.

Помимо этой ягоды, не менее полезным для организма будет употребление черники, которая хорошо сказывается на зрительной системе. Ученые выяснили, что это не единственное хорошее качество этой лесной ягоды. По результатам исследований, черника показала очень хороший результат. С помощью нее умственные процессы заметно улучшились.

Кроме ягод ученые также добавили к списку овощи. Чтобы раскрыть в полной мере свои интеллектуальные горизонты, человеку нужно добавить в свой рацион также капусту и свеклу, в составе которых содержатся жизненно необходимые микроэлементы для головного мозга.